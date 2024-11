Lanazione.it - Confcommercio e Aoup insieme per la raccolta fondi per i progetti del Nuovo Santa Chiara

Pisa, 25 novembre 2024 – Sensibilizzare cittadini, imprese e associazioni per il sostegno di specifici, anche attraverso il reperimento di risorse alternative e integrative. Questi gli obiettivi di “Io sto con”, ilprogetto realizzato da Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e sostenuto daProvincia di Pisa, associazione di categoria leader sul territorio, attraverso l'accordo di partnership sottoscritto dal direttore generale diPisa Federico Pieragnoli e dalla direttrice dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, dott.ssa Silvia Briani “cresce anche nell'ambito sociale e abbiamo risposto immediatamente all'appello dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana” - afferma il presidente diProvincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - “Non possiamo non far parte di quelli che saranno i servizi che nasceranno attorno a questa eccezionale struttura, ci impegneremo con ogni mezzo a promuovere Io Sto cone ogni singolo progetto”.