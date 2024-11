Ilrestodelcarlino.it - Casetta degli attrezzi a fuoco. Due intossicati non gravi

Incendio non senza conseguenze (per l’edificio) a Quattro Castella, dove da unale fiamme hanno raggiunto anche l’abitazione contigua, creando paura e tanto fumo. Il tutto è accaduto in via delle Fosse Ardeatine, dove sono prontamente intervenuti i vigili del, che hanno domato il rogo velocemente. Secondo il report del 118, due sarebbero state le persone intossicate, una soltanto medicata però a Reggio, tutto comunque sotto controllo e senza codici dità. L’incendio è divampato a metà del pomeriggio di ieri. Un altro rogo si è verificato, invece, dopo un incidente stradale avvenuto ieri mattina, intorno alle 10, nella zona di Fontana di Rubiera, all’altezza del sottopasso di via Fontana. Sul posto sono intervenuti il comando dei vigili delper domare l’auto in fiamme (nella foto) dopo aver ricevuto la chiamata, l’ambulanza del 118 e la polizia locale di Tresinaro-Secchia.