Bpco, inaugurato il primo Tavolo di lavoro. Il punto di vista dei pazienti

Sebbene non nota come altre patologie, la broncopneumopatia cronica ostruttiva () colpisce tra i 300 e i 400 milioni di persone a livello globale, posizionandosi come la terza causa di morte nel mondo.La, inoltre, influisce negativamente sulla qualità della vita e sugli esiti di salute dei. Non solo. Sono ancora molti gli unmeet needs delle persone con, così come risulta ancora elevata la disparità di accesso alle terapie sul territorio nazionale.Ne abbiamo parlato con Simona Barbaglia, presidente dell’Associazione Respiriamo Insieme e con Mario Picozza, presidente FederAsma e Allergie, a margine deldisullaorganizzato con il supporto di Sanofi.