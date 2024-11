Zon.it - Baronissi non dimentica: un impegno contro la violenza sulle donne

– Questa mattina, la Sindaca Anna Petta, accompagnata da parte dell’amministrazione comunale, ha reso omaggio a due giovaninigeriane, vittime del Mediterraneo, sepolte nel cimitero cittadino.Durante la cerimonia, è stata deposta una corona di fiori in loro memoria, un simbolo per ricordare le vittime die sfruttamento.A seguire, il Comune illuminerà di rosso il monumento di Saturno in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellale, ribadendo così il proprioogni forma di abuso.Segui ZON.IT su Google News.