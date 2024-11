Aumento del prezzo dell’oro durante le guerre in corso

Leggi su Ildenaro.it

All’inizio del 2024, mentre crescevano le aspettative di tagli dei tassi di interesse, l’oro ha continuato a raggiungere nuovi massimi. La Federal Reserve ha iniziato a tagliare i tassi di interesse a settembre e le banche centrali globali hanno stabilito di essere entrate in un ciclo di tagli dei tassi di interesse, per cui l’oro è giunto il 22 novembre al record 2.715,28 dollari USA all’oncia (grammi 28,3495).Guardando indietro al momento in cui il mondo è entrato in un ciclo di tagli dei tassi di interesse nella storia, come la bolla delle dot-com nei primi anni 2000, la crisi dei mutui subprime nel 2008 e la recessione causata dall’epidemia di Covid, iniziata nel 2019, le banche centrali globali volevano stimolare la ripresa economica e hanno risposto con tagli dei tassi di interesse, pertanto, quando il valore negativo del tasso di taglio dei tassi di interesse inizia ancora a ridursi, ilaumenta in modo significativo.