Visto che la politica del dipartimento di Giustizia proibisce di perseguire un presidente in carica, ildeve esseredell’imputato. L’uomosbarra in questoè Donald, presidente eletto che entrerà ufficialmente in carica il 20 gennaio 2025:di allora, verrà fatto cadere il procedimentodi lui relativo all’al Campidoglio del 6 gennaio del 2021. La richiesta del procuratore speciale Jack Smith, avanzatagiudice distrettuale Tanya Chutkna – spesso bersaglio di attacchi da parte dinei suoi discorsi e sui suoi social media – è legatapolitica del dipartimento di Giustizia che, basandosi sulla Costituzione, vieta i procedimenti giudiziari nei confronti dei presidenti in carica e specifica che “questo risultato non si basa sul merito o sulla forza dell’imputato”.