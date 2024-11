ASCOLTI TV 24 NOVEMBRE 2024 | TUTTI SU RAI2 PER LA COPPA DAVIS 25% POI ENNIO DORIS 14% UNA VILLA PER DUE 116% FAZIO 104%+102% LE IENE 112%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 24 NOVEMBRE 2024: TUTTI SU RAI2 PER LA COPPA DAVIS (25%), POI ENNIO DORIS (14%), UNA VILLA PER DUE (11,6%), FAZIO (10,4%+10,2%), LE IENE (11,2%)

Leggi su Bubinoblog

TV 24• Domenica •Glitv del 24con molto sport tra lasue la Formula 1 tra Sky e Tv8. Eccoi dati di ieri. GruppiR A I24H – 37.36PT – 35.37M E D I A S E T24H – 34.92PT – 36.58Uno Mattina in Famiglia – xTg1 – xUno Mattina in Famiglia – xSanta Messa del Papa – xA Sua Immagine – xAngelus – xLinea Verde – x + 2976Tg1 – xPres. Domenica In – xDomenica In – x + xDomenica In: Saluti di Mara – xDa Noi. A Ruota Libera – xL’Eredità Weekend – 2337L’Eredità Weekend – 3079Tg1 – xAffari Tuoi – 5218 25.30Purché Finisca Bene: Unaper Due – 2002 11.57Speciale Tg1 – xPrima Pagina Tg5 – xTg5 – xTg5 Speciale – xSanta Messa – xLe Storie di Melaverde – x + xMelaverde – xTg5 – xL’Arca di Noè – xAmici di Maria De Filippi – 2846Verissimo – xVerissimo: Giri di Valzer – xVerissimo: I Saluti – xLa Ruota della Fortuna (R) – xLa Ruota della Fortuna (R) – 2862Tg5 – xPaperissima Sprint – 2610 12.