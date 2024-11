Gaeta.it - Arrestato a Sezze un uomo per maltrattamenti in famiglia: il figlio chiama il 112

Un episodio drammatico si è consumato a, dove undi origini indiane è statocon l'accusa diin. La situazione è diventata critica quando ilminorenne ha deciso di contattare i servizi di emergenza, richiedendo l'intervento dei carabinieri per porre fine alla violenza domestica. Questo arresto non solo evidenzia la necessità di far luce su problemi gravi come la violenza domestica, ma si inserisce anche in un contesto più ampio, considerando la coincidenza con la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.L'intervento dei carabinieri e le testimonianze di violenzaLata al 112 è arrivata nel tardo pomeriggio. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto in risposta alla segnalazione del giovane, hanno trovato la madre in una situazione allarmante.