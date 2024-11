Game-experience.it - Anche PS5 Pro è un’Xbox, la battuta di un dirigente Microsoft ha scatenato la polemica

Nelle scorse ore il Senior Social Media Manager di Xbox, Stein, ha condiviso unaattraverso i propri canali social, affermando che PS5 Pro è una Xbox. Senza troppe sorprese, questo messaggio scherzoso deldiGaming ha attirato su di sé non poche critiche da parte di non pochi fan.Addentrandoci nello specifico della questione, Stein ha citato l’ormai nota campagna marketing “Questa è” sotto una foto condivisa da Geoff Keighley su X (Twitter) e dedicata alla sua PlayStation 5 Pro 30esimo anniversario.Ildi Xbox ha infatti effettuato una rapida modifica alla foto condivisa dal conduttore dei The Game Awards, sostituendo la dicitura 30th Anniversary presente sulla scocca di PS5 Pro con un chiaro e conciso “This Is a Xbox” (in italiano “Questa è”).