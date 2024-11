Lapresse.it - Allo Yacht Club de Monaco la Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva

Vela inclusiva e accessibile per tutti. È l’obiettivo della, che si tiene nella baia diper la sua seconda edizione dal 29 novembre al 1° dicembre 2024. Circa 60 partecipanti si uniranno alla regata organizzata dde. L’evento si svolge in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità celebrata ogni anno il 3 dicembre ed è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che mirano anche a garantire i diritti delle persone con disabilità. “Oggi la vela vuole essere uno sport inclusivo che consente a equipaggi diversi di lavorare insieme, anche le persone con disabilità”, afferma il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri. Tutto inizia con la prima gara venerdì 29 novembre alle 14.