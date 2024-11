15 organizzazioni Ufo chiedono all’Europa un’iniziativa comunitaria per lo studio degli Uap

Leggi su Ilfaroonline.it

25 novembre 2024- Per la prima volta, 15ufologiche nazionali da 12 diversi paesi europei hanno sottoscritto una lettera alle istituzioni europee per chiederesullodei Fenomeni Anomali Non identificati (in sigla UAP, che ha sostituito l’acronimo UFO). L’iniziativa è partita dalla UAP Coalition olandese, che lo scorso mese di marzo aveva già coordinato l’incontro organizzato presso la sede del Parlamento Europeo dal deputato portoghese Francisco Guerreiro sul tema “UAP in EU Airspace: Reporting and Scientific Assessment”.La rete internazionale UAP Check ha collegato le varie associazioni di orientamento scientifico che nelle diverse nazioni europee da anni conducono un’attività di raccolta, indagine e analisi delle testimonianze relative a fenomeni anomali non identificati (Unidentified Anomalous Phenomena).