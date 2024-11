Lanazione.it - Violenza contro le donne, “da noi in corsia ogni giorno è il 25 novembre”

Pisa, 242024 – “In ospedaleè il 25”. Con queste parole Mojan Azadegan, responsabile aziendale per l’Aoup della rete di servizi codice rosa, sottolinea l’impegno quotidiano del personale sanitario nel contrasto alladi genere che si manifesta nei numeri di attività del codice rosa, il percorso riservato alle vittime di. “Nei primi nove mesi del 2024 - spiega Azadegan - abbiamo avuto 131 accessi per casi di maltrattamento o abuso, tra i quali anche 10 minori”. Un fenomeno trasversale, che colpisce tutte le fasce d’età e in particolare leche rappresentano circa il 74% delle vittime. A colpire, inoltre, è la forte incidenza del fenomeno sulla popolazione anziana, con 14 casi di maltrattamento tra over 70. Ma ladi genere non risparmia neppure i giovani, con 19 casi tra 18 e 29 anni.