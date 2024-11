Justcalcio.com - Tuttosport – “Non dobbiamo piangerci addosso. Dybala? L’ho rischiato perché…”

2024-11-24 22:43:53 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di:NAPOLI – Comincia con una sconfitta l’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma sconfitta 1-0 a Napoli. Le parole dell’allenatore giallorosso che guarda il lato positivo: “Se andiamo indietro noi vediamo che abbiamo dei problemi e giocavamo contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Analizzando questo dico che sono contento della prestazione dei miei. Abbiamo fatto un errore e poi ne abbiamo fatti altri. Però la voglia e la determinazione di riprendere una buona via in questo campionato c’è stata.continuare così, c’è tanto da lavorare ma sono contento”.Sul piano partita“Avevamo l’obiettivo di riuscire a tenere di più palla, tanto che nel secondo tempo abbiamo avuto più palla noi che loro.