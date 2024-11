Zonawrestling.net - Tony Khan sul WWE ID Program: “Per ora non ci ha creato problemi, vedremo…”

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo la WWE ha recentemente lanciato un nuovoma di reclutamento di giovani talenti provenienti dal circuito indipendente. Diverse scuole di wrestling si sono già associate e diversi atleti hanno già firmato dei contratti. Durante la conferenza stampa post Full Gear,ha parlato di questa nuova realtà e della possibilità che la AEW possa risentirne.“Cambierà il circuito indipendente”Durante la conferenza stampa post Full Gear,ha espresso il suo pensiero sul WWE ID: “È interessante. Non ho ancora capito bene come funzionerà però. Capisco che questa cosa possa far storcere il naso. Per ora non abbiamo ancora avuto implicazioni dirette dal lancio del WWE ID, ma credo inciderà sul circuito indipendente nel prossimo futuro. La AEW ha sempre avuto un bel rapporto con la scena indipendente, abbiamo dato occasioni a molti giovani.