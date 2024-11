Lanazione.it - Stadio Nelli, lo Jolo sogna in grande. E la Pietà attende la Virtus Montale

Leggi su Lanazione.it

Si comincia oggi, alle 14.30: c’è l’undicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria a reclamare spazio. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, con loattuale seconda forza del raggruppamento chein: ildi Oste ospiterà lo scontro al vertice con il Settimello e in caso di vittoria il gruppo di Ambrosio balzerebbe al comando. Spicca poi il derby Casale e Fattoria – CSL Prato Social Club, mentre il Prato Nord di Rondelli riceverà il Quarrata dell’ex-CF Elio Menna. Il Maliseti Seano giocherà in trasferta contro la Gallianese per tentare di lasciare l’ultimo posto in graduatoria. Scendendo in Seconda Categoria, lalacon l’obiettivo di vincere per ridurre l’attuale distanza di otto punti dalla vetta. Ed un assist potrebbe arrivare dal Mezzana, qualora gli uomini di Donnini riuscissero a battere o a fermare sul pari il San Niccolò primo della classe.