Biccy.it - Sonia Bruganelli, le prime parole dopo l’eliminazione: non vuole essere ripescata?

ieri sera è stata eliminata da Ballando con le Stelle e a conti fatti non è sembrata molto dispiaciuta. Anzi. Come confessato in diretta su Instagram qualche giorno fa, aveva addirittura paventato l’ipotesi di ritirarsi. E ora che è eliminata e rischia dila prossima puntata ha messo le mani avanti e ha chiesto ai suoi followers di non sentirsi in obbligo di votarla per farla tornare in gara.“Ieri siamo stati eliminati io e Carlo, abbiamo visto quasi tutta la puntata dal tavolino” – ha dichiaratosu Instagram – “Sono successe tantissime cose. Che dire. Vi ringraziamo comunque perché ci avete fatto arrivare fino alla nona puntata; è finita ma non è finita finita perché dobbiamo fare il ripescaggio, quindi noi balleremo anche tutta questa settimana.