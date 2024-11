Liberoquotidiano.it - Romania, urne aperte per il primo turno delle elezioni presidenziali

inper il. Tredici candidati sono in corsa per la presidenza nel paese membro dell'Unione Europea e della NATO. L'eventuale secondoè previsto per domenica 8 dicembre. I due principali sfidanti sembrano essere George Simion, leader dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni (AUR), partito di estrema destra e ilministro uscente Marcel Ciolacu, sostenuto dal principale partito del paese, il Partito Social Democratico (PSD). Il ruolo presidenziale ha una durata di cinque anni e conferisce ampi poteri decisionali in aree come la sicurezza nazionale, la politica estera e le nomine giudiziarie. Laterrà ancheparlamentari il 1° dicembre, che determineranno il prossimo governo e ilministro del paese.