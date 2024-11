Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia, la Pro Recco è troppo forte

– Pro6-20 (1-6 3-5 1-5 1-4)RN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 1, D. Borghigiani 1, N. Hofmeijer, G. Cardoni 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini, C. Mancini, G. Gioia, U. Visciani. All. MinettiPROWATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, L. Demarchi 1, G. Cannella 2, Gardella, A. Fondelli 2, N. Presciutti 2, Durik 1, M. Iocchi Gratta 4, S. Scarmi, F. Condemi 4, B. Hallock 1, T. Negri, Haverkampf 1. All. SuknoARBITRI: Alfi e TorneoNOTE: Uscito per limite di falli De Mey (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN3/6 + un rigore e ProWaterpolo 8/13. Gioia (F) e Del Lungo (R) in porta. Spettatori: 500 circa.FIRENZE – Nel settimo turno della settimana di andata la Procampione d’Italia s’impone di autorità e chiude la praticain una Nannini gremita in ogni ordine di posto.