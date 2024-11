Probabili formazioni Como-Monza | quattordicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match delladi. La partita si giocherà alle 15:00 di sabato 30 novembre e al Sinigaglia si tratta di un delicatissimo derby lombardo con in palio tre punti molto pesanti in chiave lotta per non retrocedere. Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Alessandro Nesta a partire dal primo minuto di gioco. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.– Ancora fuori Strefezza, davanti spazio a Cutrone supportato da Paz, Fadera e Da Cunha. Out Sergi Roberto e Perrone, il centrocampo è rivoluzionato da Fabregas.– Maldini, Mota e Djuric in avanti, Pessina sarà fuori a lungo e al suo posto arretra Bianco.Ledi(4-3-3): Audero; Goldaniga, Kempf, Barba,, Moreno; Braunoder, Engelhardt; Da Cunha, Paz, Fadera; CutroneBallottaggi: Cutrone 70% – Belotti 30%Indisponibili: van der Brempt, Sergi Roberto, Perrone, Mazzitelli, Gabrielloni, Strefezza, JasimSqualificati: Dossena(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.