Prezzi alle stelle | ecco dove si paga di più in italia

Facebook WhatsAppTwitter Rc auto: proseguono gli aumenti, le cittàla polizza costa di più. C’è anche la tua?L’andamento delle polizze Rc auto incontinua a destare preoccupazione tra gli automobilisti, con un aumento medio del 6% rispetto al 2023. Questo dato emerge da un’indagine approfondita condotta da Altroconsumo, che ha esaminato quasi 840.000 preventivi in tutto il Paese. Nonostante l’incremento sia inferiore rispetto al +27% registrato tra il 2022 e il 2023, la spesa per l’assicurazione auto si conferma un onere significativo per le famigliene, con un premio medio annuale che ha raggiunto gli 656 euro.Diversi fattori contribuiscono agli aumenti dei premi assicurativi. L’inflazione ha avuto un ruolo significativo, rendendo più costosi sia i pezzi di ricambio che la manodopera necessaria per le riparazioni.