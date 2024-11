Oroscopo Dicembre | Gemelli

Leggi su .com

Life&People.it 21 maggio -21 giugno, Giove retrogrado per tutto il mese quadrato a Saturno potrebbe far crollare qualche certezza, mentre Marte, ancora in sestile per tutto il mese nel segno del Leone, promette protezione in tutti i campi. Per la prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) consiglio di non esagerare con le idee, potrebbero concretizzarsi tutte! Ai nativi di seconda decade (dall’11° al 20° grado del segno) la Luna nel segno dal giorno quattordici al giorno quindici regala una parlantina favolosa, sfruttatela bene. La terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) si gode la bella Venere in trigono, allestite pure il vischio.L'articoloproviene da Life&People Magazine.