Ora i migranti africani hanno preso di mira gli Stati Uniti

L’invasione delle popolazioni africane verso il mondo occidentale non è un pasticciaccio brutto solo per l’Europa, e per l’Italia in particolare. Parte di quei disperati salta da una costa all’altra dell’Atlantico e - sopravvivendo a un viaggio della speranza attraverso l’America latina - raggiunge il confine tra Messico e. Anno dopo anno, sono sempre di più quelli che ci riescono. Secondi i numeri forniti dallo US Customs and Border protection data, se nel 2022 erano circa 13 mila iin attesa di valicare, nel 2023 questa cifra era già lievitata a 58 mila unità. Una cifra residuale rispetto a chi si è imboscato per sfuggire a qualsivoglia controllo. Infatti si calcola in 520 mila, di cui 120 mila minorenni, igiunti lo scorso anno nel continente. Come fa ad arrivare fin lì qualcuno che sta in Mauritania, Camerun, Guinea, Ruanda, Ghana, Senegal o Nigeria, solo per citare alcuni dei Paesi di provenienza? Niente misteri, in tempi di smartphone e TikTok.