Napoli-Roma arriva l’annuncio di De Laurentiis dopo il match | le sue parole

Pochissimi minuti fa èto il commento di Aurelio Dela sfida tra. Ledel presidente. Ilha vinto contro lariconquistando il primo posto in classifica. Al Maradona sonoti tre punti fondamentali, nonostante la prestazione non brillantissima. A decidere la sfida è stato Romelu Lukaku, il quale ha sfruttato al massimo l’assist di Giovanni Di Lorenzoto dalla fascia sinistra. Il successo ha lasciato tantissimo entusiasmo tra i tifosi azzurri e non solo. Infatti, a godere dell’ennesimo trionfo è anche il presidente Deche è apparso molto entusiasta al triplice fischio.Il patron, da sempre, è molto vicino ai suoi calciatori e soprattutto al tecnico. Infatti, l’inizio di stagione rende molto orgoglioso il numero uno del club campano che ha studiato un nuovo progetto vincente.