Morto Chuck Woolery, conduttore di Love Connection apparso anche in Scrubs

Il famoso presentatore americano è scomparso all'età di 83 anni., veteranodi game show americani che raggiunse la fama negli States grazie alla Ruota della Fortuna e successivamente come presentatore di dating show come, èall'età di 83 anni. La notizia è stata riportata su X dall'amico di, Mark Young, che ha l'ha ricordato con parole molto toccanti:"Con il cuore spezzato vi informo che il mio caro fratelloè appena venuto a mancare. La vita non sarà più la stessa senza di lui. Riposa in pace, fratello". La carriera A confermare la notizia è stato il sito TMZ, che specifica come .