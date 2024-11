La Coppa Davis è ancora dell’Italia | Sinner chiude i conti con l’Olanda è il terzo trionfo azzurro della storia

Leggi su Sportface.it

Ormai non fa più strano dirlo ed è diventata quasi un’abitudine: l’Italia del tennis è (di nuovo) sul tetto del mondo. Come un anno fa, sempre a Malaga, Jannikconegna il puntovittoria alla sua Nazionale, che per la terza volta nella suaconquista la. Dopo il prezioso punto portato da Matteo Berrettini nel singolare d’apertura contro Botic Van De Zandschulp, il numero uno al mondo vince una splendida partita contro un Tallon Griekspoor ispiratissimo con il punteggio di 7-6(2) 6-2,ndo così con l’ennesimo successo un 2024 semplicemente memorabile. Griekspoor nel corso del primo set è diventato il primo dopo più di un mese e mezzo aver vinto almeno cinque games in un set contro, il che non accadeva dalla finale di Shanghai contro Djokovic. La strenua resistenza dell’olandese non è però bastata: “Insalatiera” che torna in Italia per il secondo anno consecutivo.