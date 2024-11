La bufala di Michael Jordan contro Disney e l’agenda Woke

Leggi su Open.online

Circola una falsa notizia con protagonista, il quale avrebbe rifiutato un contratto cinematografico con laperché contrario alla cosiddetta «agendaprogressista». Non c’è alcun riso fonte attendibile che riporti il fantomatico rifiuto, ad eccezione di un articolo pubblicato da un sito che sta diventando la fonte principale per questo genere di false notizie.Per chi ha frettaNon c’è alcun risdella fantomatica notizia.La fonte è un sito che si professa satirico.L’articolo del sito è risale a gennaio 2024.AnalisiLa notizia falsa circola come nell’esempio sotto riportato:Onore arifiuta un contratto cinematografico da 400 milioni di dollari con lae afferma che non lavorerà mai perprogressistaLa fonte satiricaDietro lac’è il sito SpaceXMania.