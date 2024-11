Ilgiorno.it - I 5 contratti col municipio

Leggi su Ilgiorno.it

Oltre ai patti di collaborazione, Monza ha all’attivo 5 patti di cittadinanza, ognuno dei quali è finanziato dal Comune con 40mila euro spendibili in un biennio. Sono attivi a Sant’Albino, con l’associazione sportiva Najaa per corsi fotografici per bambini, corse non competitive e spettacoli natalizi. La Consulta Libertà ha il progetto “Corpo-Anima-Mente“ con corsi di pittura, ballo e incontri a tema sicurezza. A Regina Pacis-San Donato, con l’associazione Geniattori attività sportive, ricreative, e formative. In Centro-San Gerardo c’è “L’Arte di amarsi“ per il recupero di ragazzi con problemi di dipendenza, mentre a Triante il patto per organizzare eventi.