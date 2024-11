Lanazione.it - Estetista abusiva, chiusa l’attività. Lavorava in casa senza permessi

EMPOLI Svolgeva la professione diinperò averne regolare autorizzazione. Le prove sono saltate fuori da un’ispezione avvenuta lo scorso 28 ottobre da parte dell’Asl Toscana Centro - Igiene Pubblica e Nutrizione di Empoli - Dipartimento della Prevenzione insieme alla Guardia di Finanza di Empoli nell’abitazione della sedicente professionista. Il blitz ha posto fine ale con ordinanza numero 599 del 5 novembre è stata disposta la chiusura immediata del. La donna dentroaveva un banco di lavoro aspirato, due lampade UV per unghie, una sterilizzatrice a secco, uno scaldaceretta per la depilazione, fresa per unghie, smalti e pennelli oltre a un lettino. La stessa falsaaveva ricevuto diversi attestati: da parrucchiera (conseguito all’estero), per smalto semipermanente, per ricostruzione unghie e laminazione delle ciglia.