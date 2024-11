Sport.quotidiano.net - Coppa Davis, la finale Italia-Olanda con Berrettini e Sinner. La giornata in diretta

Roma, 24 novembre 2024 - È ancoraper l'del tennis, la seconda consecutiva indopo il trionfo di un anno fa. Questa volta a dividere gli Azzurri dalla seconda insalatiera di fila c'è l', avversaria battuta nei quarti di Malaga nel 2023 e nel girone di qualificazione di Bologna a settembre, sempre per 2-1. Secondo i bookie però questa volta non c'è storia grazie alla coppia: come riporta Agipronews,avanti a 1,12 su Snai e 1,14 su Planetwin365, contro la storica prima volta Orange vista a 6,50 su William Hill. epa11733706n Jannick(L) celebrates with Matteoafter scoring a point against Argentinians Maximo Gonzalez and Andres Molteni during theCup quarterfinals tie between Argentina and Italy played at Jose Maria Martin Carpena arena in Malaga, Spain, 21 November 2024.