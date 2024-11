Scuolalink.it - Concorso ATA all’Accademia Sironi e Conservatorio Caneva: invio della domanda entro il 3 dicembre

L’Accademia delle Belle Artidi Sassari e ildi Musica Luigicercano personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Il, rivolto a diplomati, offre contratti a tempo determinato presso l’Accademia e la possibilità di accedere a una graduatoria utile per future assunzioni in entrambi gli enti. Lavorare come personale ATA apre prospettive di stabilizzazione nel settore pubblico, anche partendo con contratti iniziali non permanenti. Requisiti e scadenze per candidarsi alI candidati devono possedere un diploma di scuola superiore di secondo grado. Per inviare la, occorre utilizzare il portale inPAle ore 13:00 del 32024, accedendo al link disponibile nella sezione dedicata al bando sul sito ufficiale dell’Accademia