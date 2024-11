Ilveggente.it - Brutte notizie per Sinner: il verdetto è arrivato davvero

Leggi su Ilveggente.it

per: adesso tutti pensano a lui. Il“contro” il tennista azzurro. La rivelazioneNormale: quando diventi il numero uno al mondo, dimostrando di essere realmente il più forte di tutti, entri nel mirino non solo della critica, che al minimo passo falso è pronta lì, a metterti con le spalle al muro, ma anche e soprattutto dei colleghi.per: il(Lapresse) – Ilveggente.itParliamoci chiaro: in questo momento Janniksembra proprio fare un altro sport rispetto agli altri: nessuno regge il passo dell’italiano che anche dopo l’Australian Open, il primo Slam della stagione che lui nel prossimo mese di gennaio cercherà di difendersi, è sicuro di essere davanti a tutti nella classifica mondiale. Da un anno a questa parte, nonostante quelle che sono le problematiche che lo hanno colpito fuori dal campo, vive un momento magico.