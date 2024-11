Thesocialpost.it - Accoltellamento in pieno centro, colpito di minorenni: solo 16 anni

Due ragazzi di 16sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essersi accoltellati durante una lite scoppiata poco prima della mezzanotte in corso della Repubblica, proprio davanti alla facoltà di Farmacia. Il luogo dell’aggressione si trova a pochi passi dalla zona della movida, solitamente frequentata da giovani.Soccorsi immediati e forze dell’ordine sul postoLa gravità della situazione ha richiesto l’intervento tempestivo di due ambulanze del 118 e un’auto medica. Sul posto sono giunte anche diverse pattuglie della polizia e dei carabinieri, che hanno immediatamente avviato le prime indagini per ricostruire l’accaduto e individuare le cause dello scontro.Indagini in corsoLe forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza della zona per fare chiarezza su quanto avvenuto.