Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 23 e domenica 24 novembre 2024

torna in onda con il doppio appuntamento del weekend di, il rotocalco campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Tanti nuovie personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto nelle interviste. Ecco tutti glie ledelle puntate in onda23 e24, glidi2323dalle ore 16.30 appuntamento con “”, il programma di interviste condotto dasu Canale 5. In studio ospite per la prima volta in assoluto Kimberlin Brown, l’attrice che da più di 30 anni interpreta il personaggio di Sheila Carter nella soap dei record “Beautiful”. Non solo, spazio a due imperdibili interviste a cuore aperto che vedono protagoniste la cantante Fiordaliso e la showgirl Carmen Russo.