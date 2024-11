Gaeta.it - Sapore gourmet, costo mini: stasera a cena spendi solo 2 euro e ti lecchi i baffi

Leggi su Gaeta.it

Comere in modo economico e super gustoso: con soli 2ecco un piattoirresistibile.Mangiar bene e risparmiare è possibile con certe ricette semplici, economiche e al tempo stesso davvero molto gustose. Per improntare unanel modo migliore, assaporando qualcosa di veramente buono e risparmiando al tempo stesso non ci vuole poi molto.Questa ricetta ne è la prova: con circa 2si compone un piatto delizioso e, proprio come quelli dei grandi chef. Si tratta di un piatto delicato e leggero, raffinato e saporito che conquista il palato di molti. Ecco come realizzare le polpettine fritte di tonno e patate: un piatto gustoso e versatile, perfetto per ogni occasione.Polpettine fritte di tonno e patate: semplicità e raffinatezza a poco prezzoPer preparare le polpettine fritte di tonno e patate, gli ingredienti principali sono facilmente reperibili e di uso quotidiano: tonno sott’olio, patate, uova, pangrattato, prezzemolo, e un tocco di parmigiano grattugiato per arricchire il