Ilrestodelcarlino.it - Rebus ricostruzione. Lepore vede Musumeci. Summit lampo a Roma su opere e risorse

L’alluvione resta al centro degli impegni politici del sindaco Matteo. Ieri, a mezzogiorno, il primo cittadino ha incontrato il ministro per la Protezione civile, Nello, a. Un, durato appena una ventina di minuti. Da quello che filtra da fontine, si è trattato di un incontro istituzionale, dove il ministro ha invitato il Comune a quantificare leper la, salvo poi rivolgersi alla struttura commissariale per mettere in campo le azioni necessarie. In cima all’agenda ci sono, chiaramente, ledi messa in sicurezza della città che, secondo il ministero, il Comune avrebbe potuto già fare, come ad esempio ’un canale di gronda’ sotterraneo in grado di convogliare l’acqua di fiumi e rii, a fronte di piogge molto forti. Fonti di Palazzo d’Accursio raccontano di un faccia a faccia interlocutorio, dove il sindaco ha raccontato quello che è successo a Bologna, sottolineando che occorre una progettualità dedicata alla quale il Comune sta lavorando.