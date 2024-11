Gaeta.it - Papa Francesco in Corsica: un viaggio di responsabilità e spiritualità

Facebook WhatsAppTwitter La visita diin, programmata per il 15 dicembre 2024, rappresenta un momento significativo per l’isola e per la comunità cattolica. Il Pontefice concluderà qui il congresso sulla religiosità popolare nel Mediterraneo, un evento che promuove la condivisione delle tradizioni religiose in mezzo a un panorama di conflitti. La presenza delnon solo celebra il folklore locale, ma punta a un messaggio di evangelizzazione e comunione tra i popoli.Un regalo di Natale e una nuovaIl cardinale François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio, ha definito la visita delun “bel regalo di Natale“. Questo evento non è visto come un semplice privilegio, ma piuttosto come un’opportunità per riflettere sulla memoria collettiva dell’isola e su come questa possa stimolare il futuro.