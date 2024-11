Nerdpool.it - NerdPool incontra Nikolai Prestia

dopo il successo di Dasvidania, torna in libreria a settembre 2024 con il romanzo di narrativa contemporanea La coscienza delle piante, edito Marsilio Editori. Ne abbiamo parlato all’inizio di novembre in questa recensione e oggi vi proponiamo l’intervista all’autore.Ciaoe benvenuto su!Il titolo del libro, La coscienza delle piante, è affascinante e particolare. Cosa ti ha ispirato nella scelta di questo titolo e come si collega alla storia che racconti?La coscienza delle piante è un titolo che mi porto dal 2015. Una sera stavo fumando nervosamente una sigaretta, e nel buttarla nel terriccio di una piantina di basilico, dissi a voce alta “Vattene lì, nella coscienza delle piante”. Da qui nasce il titolo, che non posso però spiegare poiché significherebbe svelare una parte del libro.