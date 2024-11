Ilrestodelcarlino.it - "Nati per leggere", incontro con sorpresa in piazza Vittorio Veneto

Oggi, alle 10.30 ina Macerata, si terrà unconper festeggiare i 25 anni di "per", a cura del presidio NpL della biblioteca Mozzi Borgetti. L’iniziativa, che si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia, è aperta a bambine, bambini, mamme, papà, nonne, nonni e a tutta la comunità. L’appuntamento è organizzato nell’ambito della Settimana nazionaleper, istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini e individuata all’interno del periodo a cavallo del 20 novembre, data in cui ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: il 20 novembre 1959 segna una data importante poiché è il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei diritti del fanciullo; altra data significativa è il 1989 quando l’Assemblea Generale ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, riconoscendo i bambini le bambine e gli adolescenti titolari di diritti civili, sociali, politici ed economici.