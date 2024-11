Ilnapolista.it - Napoli-Roma, al Maradona suonerà un inedito di Pino Daniele prima della partita

Leggi su Ilnapolista.it

Un branodi, dal titolo ‘Again’, sarà presentato in anteallo stadio Diego Armando. Il brano è stato scritto nel 2009, un brano intimo e autentico che riflette l’approccio autobiografico dell’artista.Prodotto e arrangiato dallo stesso, autore del testo emusica, ‘Again’ è stato registrato tra il suo studio di, il Blue Drag Studio, e il Forward Studios di Grottaferrata (), missato da Tommy Vicari nel 2009 e masterizzato nel 2024 da‘Pinaxa’ Pischetola nel Pinaxa Studio di Milano.Il brano esce in occasione dell’avvicinarsi di due ricorrenze speciali: i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita di. Il brano sarà disponibile venerdì prossimo in radio e in digitale. Insieme alla canzone, allo stadio verrà proiettato un video dove si vede il cantautore al lavoro nel suo studio.