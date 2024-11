Ilrestodelcarlino.it - Molestie sessuali in corsia: indagato un infermiere

Rimini, 23 novembre 2024 – L’avrebbe toccata nelle parti intime, approfittando di un’operazione di prelievo delle urine connessa al ricovero della giovane, una cubana di 28 anni, per poi tornare a palpeggiarla una volta terminato il prelievo e rimessa la paziente sulla barella. È questo quanto di cui viene accusato undi 34 anni oraper violenza sessuale dopo essere stato denunciato proprio dalla 28enne per l’episodio che sarebbe avvenuto a fine marzo nel pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. Qui la giovane era infatti ricoverata poiché lamentava forti dolori addominali. Sarebbe stato proprio per l’approfondimento diagnostico che dunque in quell’occasione si erano resi necessari gli esami delle urine. Esami per il cui prelievo connesso si era quindi adoperato proprio l’di 34 anni.