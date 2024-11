Milano scoperto arsenale Curva Nord

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.20 Un deposito di armi che si sospetta faccia parte dell'dellainterista è statodalla polizia a Cambiago, nel Milanese. In un capannone sono stati rinvenuti fucili Kalashnikov, pistole, bombe a mano e munizioni. La scoperta è avvenuta nell'ambito dele indagini riguardanti un ultras neroazzurro legato ad Andrea Beretta, in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco, un elemento della tifoseria dell'Inter. Il capannone era di una immobiliare controllata da Beretta.