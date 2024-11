Lettera43.it - L’assemblea costituente del M5s si apre con una contestazione: «Siete come il Pd»

Dopo le critiche di Davide Casaleggio, che l’ha definita «l’eclissi finale del movimento»,del M5s al Palazzo dei congressi di Roma si è aperto con una. Durante il discorso iniziale di Giuseppe Conte circa una ventina di militanti hanno interrotto il leader pentastellato, tra cori e slogan: «Onestà e trasparenza, due mandati e a casa:il Pd». Alcuni di questi indossavano t-shirt raffiguranti Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, i fondatori del Movimento: «Siamo nati tra i banchetti, in strada, non in un teatro. Avete dimenticato tutto».Conte: «Questo processoè aperto anche a chi tentato di contestare e delegittimare dall’inizio»Agli slogan di protesta hanno risposto alcune persone all’interno della platea, che hanno intonato il coro: «C’è solo un presidente», prima che i contestatori venissero allontanati.