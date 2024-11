Lapresse.it - Laos, 6 turisti morti dopo aver bevuto alcol con metanolo

Almeno 6sonoinper sospetto avvelenamento dacontaminato da. Il governo delha confermato la morte di due 19enni australiane, Bianca Jones e Holly Bowles, e di una 28enne britannica, Simone White. Vittime delsarebbero anche un uomo americano e due danesi, anche se le cause esatte del loro decesso non sono state rese note. Un turista neozelandese è attualmente ricoverato. Tutti i casi sono stati registrati a Vang Vieng, nota meta per viaggiatori in cerca di movida e avventura.I decessi Le diciannovenni australiane sono morte in ospedali della Thailandia, rispettivamente giovedì 21 e venerdì 22 novembre,essere state evacuate dalper cure d’emergenza. Le autorità thailandesi hanno confermato che Jones è morta per “gonfiore cerebrale dovuto agli alti livelli ditrovati nel suo organismo”.