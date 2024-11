Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery cerca il primo successo

Alle 20,30 il PalaSavelli offrirà il suo colpo d’occhio migliore per la sfida traGrottazzolina e Top Volley Cisterna. Dopo il trittico terribile e dopo aver anche svuotato la propria infermeria, lal’assalto alla squadra laziale per conquistare il suostoricoin Superlega. Di contro Cisterna reduce da due successi consecutivi e assolutamente in fiduca e in salute al momento. Ne è consapevole coach Massimiliano Ortenzi: "Con Cisterna sarà una gara difficile: loro dopo un momento iniziale non facile, hanno fatto buoni risultati nelle ultime settimane. E’ una squadra in fiducia che vorrà allungare la striscia positiva e in amichevole abbiamo fatto fatica con loro. Ci eravamo detti che questo ciclo di gare appena finito ci avrebbe aiutato a riprendere confidenza e recuperare infortunati.