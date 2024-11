Lanazione.it - "Interventi coordinati sul sistema costiero da Livorno a La Spezia"

"Serve una visione d’insieme: non possiamo pensare di intervenire su Marina di Pisa come fosse unisolato. Bisogna ragionare su un’area più ampia, da La, considerando che ogni intervento locale ha ripercussioni sulle zone circostanti". A dirlo è Giovanni Sarti professore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa ed esperto dei fenomeni di erosione. Sarti, qual è la situazione? "È in corso un processo di erosione costiera. Il problema principale è legato alla carenza di sedimenti fluviali. La salute di una spiaggia dipende dalla quantità di sedimenti trasportati dal fiume verso il mare. Questi vengono redistribuiti dalle correnti litoranee e formano le spiagge. Oggi il mancato apporto di sedimenti mette a rischio l’intero equilibrio del".