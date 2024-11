Gaeta.it - Inaugurazione del polo civico esquilino: un passo importante per la comunità di Roma

Facebook WhatsAppTwitter Il, situato in via Galilei 57, si prepara a inaugurare un nuovo spazio dedicato al mutualismo sociale, alla presenza del sindaco di, Roberto Gualtieri, e della presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi. Questo evento segna un’tappa nel percorso di sviluppo dei poli civici che nascono con l’intento di affrontare le sfide della povertà e dell’esclusione sociale, offrendo supporto alle persone bisognose e promuovendo l’integrazione tra le istituzioni e le reti di solidarietà.I nuovi poli civici di mutualismo socialeNegli ultimi mesi,ha assistito alla nascita di sei nuovi poli civici, realizzati in collaborazione con varie organizzazioni sociali. Queste strutture sono state inaugurate in diverse aree della città, in particolare nei quartieri periferici, come Laurentino 38, Garbatella, Casaletto, Torre Maura, Casale Caletto e Bastogi-Giustiniana.