Il Salesi all’avanguardia. Il refrattometro binoculare

L’ospedale pediatrico, eccellenza non solo marchigiana, da ieri è dotato di un moderno strumento che serve a capire la gradazione, cioè la necessità di eventuali occhiali, la presenza di strabismo, difetti di fissazione, (non tenere gli occhi allineati ma avere vibrazione): Il. "La sua particolarità - evidenzia il dott. Marco Pantanetti, Direttore del reparto di Oculistica del- è che riesce a farlo ad un metro e mezzo, due metri di distanza. Con segnali sonori e visivi attira l’attenzione del piccolo paziente. L’esame viene eseguito non a contatto ma a distanza, in braccio al genitore, in una situazione di sicurezza per il piccolo e per la durata di pochi secondi". Il nuovo apparecchio, che assomiglia ad una specie di cannocchiale da videogioco è stato consegnato ieri, presso il reparto di Oculistica, dalla presidente delle Patronesse del, Milena Fiore.