Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, "incognita Beppe Grillo": il giorno decisivo dei 5 Stelle

Fine settimana di raduni politici per i Cinque, che riuniscono a Roma la loro Costituente, e per i fedelissimi del generale Vannacci che raccoglie a Marina di Grosseto l'Assemblea nazionale del Comitato 'Il Mondo al contrario' con l'intento di trasformare il suo seguito da comitato culturale a movimento politico. I Cinquediscuteranno del futuro del Movimento, la regola del doppio mandato, il nome e il simbolo e anche degli incarichi die di. Nella Lega si lavora intanto al congresso regionale del 15 dicembre cercando una candidatura unitaria. Salvini afferma di non temere Vannacci definendolo "assolutamente utile, positivo e propositivo".