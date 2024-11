Ilrestodelcarlino.it - Giunta della Regione Emilia Romagna: con de Pascale commissario per l’alluvione, un tecnico alla Salute

Bologna, 23 novembre 2024 – L’incontro (anche se la data non è ancora stato fissata) tra Giorgia Meloni e Michele desi farà. Più difficile fare previsioni se verrà ‘firmato’ un patto repubblicano sul post-alluvione come chiede a gran voce il neo governatore. Da quello che filtra, ci sono almeno due certezze: la prima è che dechiederà di fare ilricostruzione, posizione che difenderà strenuamente, scoraggiando ipotetiche ‘terze vie’; la seconda è che il generale Francesco Figliuolo andrà in pensione dalle forze armate il 27 dicembre, mentre a fine anno (il 31) scadrà l’incarico da. Da qui, pare difficile che Figliuolo nel 2025 proseguirà il suo impegno sul post-alluvione, perché si troverebbe, di fatto, sprovvistosua struttura militare.