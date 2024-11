Ilfattoquotidiano.it - Gino Cecchettin è l’emblema di come la strada dell’odio non serve a nulla

di Giovanni M.È passato un anno dalla morte di Giulia, un episodio che ha scioccato tutti noi.Nonostante un dolore a cui non si riesce a trovare un aggettivo idoneo,dilanon serva a. In tutti i suoi interventi non ha mai usato una parola fuori posto, mai scaduto in un comportamento becero o detto mezza parola che gettasse scredito neanche davanti a chi gli ha tolto sua figlia.Non ho idea di cosa abbia provato/provi oggi davanti a tutto questo (non deve essere facile per niente), ma quel che è sicuro è che rappresenta un esempio di, anche davanti alle situazioni più atroci, la resilienza è una modalità funzionale che smonta il sentimento del rancore, oltre a dare una dignità a quello che è successo a Giulia. Seppur l’odio sia una modalità frequentemente utilizzata tanto da farne cavalli di battaglia, lui va controcorrente: un esempio virtuoso dila società si può cambiare senza entrare a gamba tesa, senza bisogno di creare cortine fumogene o nemici per arrivare al proprio obiettivo.